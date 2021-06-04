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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 4 Haziran corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte son durum
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Haber Giriş: 04.06.2021 - 19:48 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 4 Haziran corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte son durum

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Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Açıklanan tabloda vefat sayılarının uzun bir aradan sonra 100'ün altına indiği görülürken, ağır hasta 1183 oldu, 7 bin 617 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi

Sağlık Bakanlığı, 4 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 224 bin 681 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 169 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1183 oldu, 7 bin 617 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi. 

BAKANLIK YAPILAN AŞI SAYISINI AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 138 bin 368'e ulaştı.

Son dakika haberi: 4 Haziran corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte son durum

3 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 3 Haziran corona virüs tablosundaki test sayısını 222 bin 847 olarak açıklarken, 6 bin 602 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 114 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 8 bin 540 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 139 bin 993 olarak açıklamıştı.

Son dakika haberi: 4 Haziran corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte son durum


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