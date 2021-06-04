Son dakika haberi: 4 Haziran corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte son durum
Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Açıklanan tabloda vefat sayılarının uzun bir aradan sonra 100'ün altına indiği görülürken, ağır hasta 1183 oldu, 7 bin 617 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi
Sağlık Bakanlığı, 4 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 224 bin 681 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 169 kişinin testi pozitif çıktı, 94 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1183 oldu, 7 bin 617 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 147 bin 610'a yükseldi.
BAKANLIK YAPILAN AŞI SAYISINI AÇIKLADI
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 138 bin 368'e ulaştı.
3 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 3 Haziran corona virüs tablosundaki test sayısını 222 bin 847 olarak açıklarken, 6 bin 602 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 114 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 8 bin 540 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 139 bin 993 olarak açıklamıştı.
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