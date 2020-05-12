Son dakika haberi: 4 günlük sokağa çıkma yasağında flaş gelişme! 16 il hakkında yeni karar verildi

İçişleri Bakanlığı, 15 ilde 15 Mayıs 24.00'ten 19 Mayıs 24.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin valiliklere genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, genelgede, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda; salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbirin uygulandığı belirtildi.

Genelgede, alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; büyükşehir statüsündeki 14 il ile Zonguldak'ı kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanunu ile Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca il valileri tarafından belirtilen ek tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi.

Genelge kapsamında, 15 Mayıs saat 24.00 ile 19 Mayıs saat 24.00 arasında belirtilen istisnalar hariç olmak üzere büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun ve Van ile Zonguldak olmak üzere toplam 15 il sınırları içinde bulunan vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

İŞTE MUAF OLAN BÜYÜKŞEHİRLER

ANTALYA

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 16- 19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamına Antalya'nın dahil olmadığını açıkladı.

DENİZLİ

Denizli Valisi Hasan Karahan, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını açıkladı. Vali Karahan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, saat 00.00 itibarıyla kentteki seyahat kısıtlamasının kaldırıldığını belirtti.

Karahan, "Ayrıca hafta sonu dört günlük sokağa çıkma yasağı ilimizde uygulanmayacaktır." ifadesini kullandı

ŞANLIURFA

Şanlıurfa Valiliği de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının kentte uygulanmayacağını bildirdi. Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler kapsamında Şanlıurfa'ya giriş-çıkış kısıtlamasının 11 Mayıs Pazartesi günü saat 24.00'ten itibaren kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede ilimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından da muaf tutulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ADANA

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 1619 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma yasağından ilimiz muaf tutulmuştur. Salgına karşı birlik olup verdiğimiz mücadelenin başarıyla sonuçlanması için kesinlikle rehavete kapılmayalım" ifadesini kullandı.



AYDIN

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, hafta sonu 4 gün boyunca Aydın'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacağını duyurdu.



Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, "Değerli Aydınlılar 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Aydın’da uygulanmayacaktır. Ancak salgın henüz geçmemiştir. Başta maske takma mecburiyeti ve sosyal mesafe kuralı olmak üzere kurallara riayet etmeniz sağlığımız açısından zaruridir" ifadelerini kullandı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, 16-19 Mayıs günlerinde kentte sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını duyurdu.

HATAY

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Twitter hesabından 16-19 Mayıs tarihleri arasında 21-64 yaş arası vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını duyurdu.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Valiliği'nin Twitter hesabından da şu açıklama yapıldı:

"İçişleri Bakanlığı'nın talimatı kapsamında; 15.05.2020 tarihi saat 24:00 ile 19.05.2020 tarihi saat 24:00 arasında, 15 Büyükşehirde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması Kahramanmaraş ilimizde uygulanmayacaktır."

MARDİN

Mardin Valiliği'nin Twitter hesabından da şu açıklama yapıldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerindeki sokağa çıkma yasağı İlimizde uygulanmayacaktır. Çağrılarımızla evlerinde kalan #Mardin'li hemşerilerimize teşekkür ediyor aynı hassasiyetle zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayıp evde kalmanızı diliyoruz."

TEKİRDAĞ

Tekirdağ Valiliği'nce kentte 16-17-18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağı açıklandı.

TRABZON

Konuyla ilgili Trabzon Valiliği'nin resmi Twiter hesabı üzerinden yapılan açıklamada "16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunanlar dışındaki vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağı kararı bulunmamaktadır. Böyle bir karar alınması durumunda valiliğimiz gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır" ifadeleri yer aldı.

ORDU

Ordu Valiliği de Twitter hesabından 16-19 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmayacağını duyurdu.

MUĞLA

Muğla Valiliği'nin Twitter hesabından şu açıklama yapıldı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Koronavirüs ile mücadeleye dair yapmış olduğu açıklamaya göre, 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma sınırlandırması ilimizde uygulanmayacaktır. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 17 Mayıs Pazar günü 11.00-15.00 saatleri arasında"

YASAĞIN UYGULANMAYACAĞI DİĞER 4 KENT

Öte yandan 16-17-18-19 Mayıs 2020 tarihleri arasında sokağa çıkma yasağından muaf olan 4 kent ise şunlar: Erzurum, Mersin, Malatya, Ordu.