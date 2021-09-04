Son dakika haberi: 4 Eylül corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 4 Eylül corona virüs tablosunu paylaştı









3 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 3 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 304 bin 530 olarak açıklarken, 22 bin 857 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 276 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 14 bin 527 olarak açıklanmıştı.









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