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Son dakika haberi: 4 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 4 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 352 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vaka ve vefat sayılarının endişe verici boyutta olduğunu belirterek, "Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 4 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 352 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 810 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 72,91, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 87,22 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 110 milyon 745 bin 658'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il; Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

İKİ İL DAHA MAVİ OLDU

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Aşılama risk haritasında ikinci doz aşı oranında sarı kategoride bulunan Çorum ve Tekirdağ yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye geçerken, Niğde ve Kahramanmaraş ise sarı kategoriye geçti.

BAKAN KOCA: TOPARLANALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tabloda sık sık endişe verici vaka ve vefat sayıları görüyoruz. Daha iyi durumda olduğumuz dönemler de var. Art arda iniş çıkışlar geliyor. Bu bir kısır döngü mü? Tedbirlerde tekrarlanan yorgunluğa bakılırsa, evet. Ama aşının yakında bu döngüyü kıracağını unutmayın. Toparlanalım!" ifadelerini kullandı

Son dakika haberi: 4 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


3 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 3 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 348 bin 462 olarak açıklarken, 27 bin 351 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 194 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 22 bin 004 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 4 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo