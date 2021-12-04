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Son dakika haberi: 4 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 353 bin 35 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 374 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, kapalı mekan uyarısında bulunarak, "Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 4 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 353 bin 35 testte 20 bin 374 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 228 kişi hayatını kaybederken, 19 bin 463 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,80, 2’nci doz ortalaması yüzde 81,57 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 360 bin 977, 2’nci dozda 50 milyon 632 bin 985 ve 3’üncü dozda 12 milyon 345 bin 485 olmak üzere toplam 120 milyon 857 bin 540 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

BAKAN KOCA'DA KAPALI MEKAN UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kapalı mekan uyarısında bulunarak, "Mevsim şartlarından hepimizin çıkarması gereken sonuçlar var. Kapalı yerlerde kalabalık ortamlarda uzun süre bulunmaktan kaçınmalıyız. Bulunduğumuz kapalı ortamları sık sık havalandırmalıyız. Temizliğe dikkat etmeliyiz. Riskin arttığı bu dönemde aşılarımızı hemen yaptırmalıyız" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 4 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 3 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 355 bin 226 olarak açıklarken, 21 bin 495 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 187 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 20 bin 193 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 4 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

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