Son dakika haberi: 4 AÄŸustos corona virÃ¼sÃ¼ tablosu ve vaka sayÄ±sÄ± SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klandÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 4 AÄŸustos corona virÃ¼s tablosunu paylaÅŸtÄ±. Tabloya gÃ¶re,Â son 24 saatte 262 bin 48 Kovid-19 testi yapÄ±ldÄ±, 26 bin 822 kiÅŸinin testi pozitif Ã§Ä±ktÄ±, 122 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â



BAKAN KOCA'DAN VAKA SAYILARINA DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°



SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, vakalarÄ±n 20 bin sÄ±nÄ±rÄ±n Ã§ok Ã¼stÃ¼nde olduÄŸunu belirterek, "Vaka sayÄ±larÄ± sÄ±nÄ±r kabul ettiÄŸimiz 20 bin sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n Ã§ok Ã¼zerinde. Vaka sayÄ±larÄ±nÄ± bu sÄ±nÄ±rÄ±n altÄ±na indirmek elimizde. AÅŸÄ±nÄ±zÄ± olun, kalabalÄ±klardan uzak durun" ifadelerini kullandÄ±









3 AÄžUSTOS KORONAVÄ°RÃœS TABLOSU

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, 3 AÄŸustos corona virÃ¼s tablosundaki test sayÄ±sÄ±nÄ± 256 bin 163 olarak aÃ§Ä±klarken, 24 bin 832 vaka tespit edildiÄŸini bildirmiÅŸti. KoronavirÃ¼sten 126 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, iyileÅŸen sayÄ±sÄ± ise 6 bin 243 olarak aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

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