Son dakika haberi: 31 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 31 Temmuz corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Son 24 saatte 259 bin 196 test yapılırken 22 bin 332 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 79 vatandaşımızı kaybettik. Öte yandan koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı 5 bin 107 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 66,03 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 43,93 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 982 bin 884'ü birinci doz, 27 milyon 269 bin 936'sı ikinci doz, 4 milyon 8885 bin 70'i üçüncü doz olmak üzere 73 milyon 137 bin 890'a yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

2 İLDE RENK DEĞİŞTİ

Aşılama risk haritasında turuncu kategoride bulunan Kilis ve Kayseri, sarı kategoriye geçti.

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayıları hafta sonuna rağmen 20 bin sınırının üzerinde. Bunu tersine çevirmek mümkün. Tedbirlere uyar ve aşı ile bağışıklık kazanırsak, durum lehimize dönecek." ifadelerini kullandı.





30 TEMMUZ KORONA TABLOSU



Sağlık Bakanlığı, 27 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 256 bin 460 açıklarken 22 bin 83 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 69 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 752 olmuştu.

29 TEMMUZ KORONA TABLOSU



Sağlık Bakanlığı, 27 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 261 bin 198 açıklarken 22 bin 161 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 60 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 463 olmuştu.

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