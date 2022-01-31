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Son dakika haberi: 31 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo
Son dakika haberi: 31 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 435 bin 513 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 261 kişinin testi pozitif çıktı, 182 kişi hayatını kaybetti. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın" ifadelerini kullandı. Öte yandan %75 aşılama oranına ulaşan Van, mavi kategoriye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 31 Ocak corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 435 bin 513 testte 93 bin 261 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 182 kişi hayatını kaybederken, 93 bin 438 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,51, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,42 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 422 bin 636, 2’nci dozda 52 milyon 399 bin 906 ve 3’üncü dozda 25 milyon 21 bin 472 olmak üzere toplam 141 milyon 981 bin 790 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

BİR İL DAHA MAVİ

Türkiye'de aşılama seferberliği sürerken çift doz aşılama oranı %75 ulaşan Van, mavi kategoriye yükseldi.

BAKAN KOCA: ZORLU DURUMU GERİDE BIRAKTIK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüsle mücadelede zorlu dönemi geride bıraktık. Uygulamakta olduğumuz kişisel tedbirler dışında hayat normale yakın. Salgın halen gündem olmaya devam etse de, kısa süre zarfında bunun da değişeceğinden emin olun. Bu noktaya gelişimizde aşının rolünü ise asla unutmayın" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 31 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


30 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 30 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 428 bin 214 olarak açıklarken, 88 bin 145 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 189 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 81 bin 530 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 31 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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