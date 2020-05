Son dakika haberi: 31 Mayıs korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı!

Son dakika haberi... Bakan Koca, 31 Mayıs Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte yapılan test sayısı 35 bin 600 olurken, 839 yeni tanı konuldu. Bugün Corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle 25 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 4 bin 540’a yükseldi. Bugün 989 kişi iyileşti.



DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR



Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Vaka sayısı öngörülen seviyede seyrediyor. Solunum desteğine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalmaya devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR" dedi.









KORONAVİRÜSTE SON DURUM (30 MAYIS)



Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 39 bin 230 test yapıldı, 983 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Virüs nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirirken, 1021 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 2 milyon 3 bin 594, toplam vaka sayısı 163 bin 103, toplam vefat sayısı 4 bin 515, toplam yoğun bakım hasta sayısı 649, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 308, toplam iyileşen hasta sayısı 126 bin 984 oldu.



'DAHA SIKI TEDBİR, DAHA İYİ SONUÇTUR'



Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Toplam test sayımız 2 milyonu geçti. Düne göre günlük test sayımız 3 bin arttı. Yeni vaka sayımız binin altında. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske ve sosyal mesafe kuralının ikisine birlikte uymamıza bağlı. Daha sıkı tedbir, daha iyi sonuçtur" değerlendirmesinde bulundu.









BAKAN KOCA SON DURUMU AÇIKLADI



Son dakika.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı 29 Mayıs Türkiye Günlük Korona Tablosu bilgilerine göre; dün 36 bin 155 test yapıldı, 1141 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirirken, 1594 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 964 bin 364, toplam vaka sayısı 162 bin 120, toplam vefat sayısı 4 bin 489, toplam yoğun bakım hasta sayısı 662, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 324, toplam iyileşen kişi sayısı ise 125 bin 963 oldu.



'KONTROLLÜ SOSYAL HAYATLA RİSKTEN KAÇINALIM'



Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Test sayısı arttı, yeni vaka sayısı azaldı. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş devam ediyor. Gelecek günler, el hijyenine dikkate, Maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü sosyal hayatla riskten kaçınalım" değerlendirmesinde bulundu.





KORONAVİRÜSTE SON DURUM



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; dün 33 bin 559 test yapıldı, 1182 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 30 kişi yaşamını yitirirken, 1576 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 928 bin 209, toplam vaka sayısı 160 bin 979, toplam vefat sayısı 4 bin 461, toplam yoğun bakım hasta sayısı 683, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 339, toplam iyileşen hasta sayısı ise 124 bin 369 oldu.

'KONTROLLÜ SOSYAL HAYATLA RİSKTEN KAÇINALIM'



Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "Test sayısı düne göre 1,6 oranında arttı. Yeni vaka sayısı öngörülebilir seviyede. İyileşen hasta sayımızsa dünden 290 fazla. Gelecek günler, maske ve sosyal mesafe kuralının her ikisine birlikte uymamıza bağlı. Kontrollü Sosyal Hayatla riskten kaçınalım." değerlendirmesinde bulundu.











BAKAN KOCA SON DURUMU AÇIKLADI



Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 21 bin 43 test yapıldı ve 1035 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Dün 34 hasta vefat etti, 1286 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 894 bin 650, vaka sayısı 159 bin 797 ve vefat sayısı 4 bin 431 oldu.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 723, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 331 ve iyileşen hasta sayısı 122 bin 793 olarak kayıtlara geçti.

"İSTİKRAR SAĞLANDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilere ilişkin, "Veriler, riski küçültmede istikrar sağladığımızı gösteriyor. 83 milyonun başarısı devam etmeli. Daha fazla özgürlük, tedbirlere eksiksiz uyuma bağlı. Özgürlüğün istediği özveriyi gösterelim. Yeni hayat tarzımız, kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." değerlendirmesini yaptı.

26 MAYIS CORONA VİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından paylaştığı tabloya göre; bugün 19 bin 853 test yapıldı, 948 yeni koronavirüs tanısı tespit edildi. Virüs nedeniyle 28 kişi yaşamını yitirirken, 1492 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 1 milyon 873 bin 607, toplam vaka sayısı 158 bin 762, toplam vefat sayısı 4 bin 397, toplam yoğun bakım hasta sayısı 739, solunum cihazına bağlı toplam hasta sayısı 338, toplam iyileşen hasta sayısı ise 121 bin 507 oldu.

'KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT HEP BİRLİKTE TEDBİR’

Bakan Koca, bugünkü verilere ilişkin, "İyileşen hasta sayısında, bugün önemli bir artış var. Yoğun bakım ve Entübe hasta sayısında ise azalma devam ediyor. Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu. Yeni hayat tarzımız: kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir." değerlendirmesinde bulundu.