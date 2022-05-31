Son dakika haberi: 31 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 31 Mayıs Corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 854 Covid-19 testi yapılırken 975 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 946 oldu.

Tabloda vaka sayılarının üç gün üst üste binin altına düşmesi sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun kalktığını duyurmuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,50, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,19 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 734 bin 958'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

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En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

30 MAYIS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 30 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 133 bin 352 olarak açıklarken, 908 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 4 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 5 olarak açıklanmıştı.