Son dakika haberi: 31 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

31 Mart Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 240 bin 12 test yapılırken 39 bin 302 vaka belirlendi. Hasta sayısı bin 401 oldu. Koronavirüsten maalesef 152 vatandaşımızı kaybettik. İyileşen sayısı 19 bin 193 olarak açıklandı.



Çok yüksek riskli olarak belirlenen ve risk haritasında kırmızı renkle gösterilen illerin sayısının 58'e yükseldiği bu dönemde vakaların 40 bine yaklaşması durumun ne kadar tedirgin edici boyuta çıktığını gözler önüne serdi.

30 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

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