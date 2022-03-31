Son dakika haberi: 31 Mart corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 31 Mart corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 272 bin 196 testte 14 bin 336 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybederken, 16 bin 435 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93,09, 2’nci doz ortalaması yüzde 85,35 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 781 bin 315, 2’nci dozda 52 milyon 977 bin 660 ve 3’üncü dozda 27 milyon 634 bin 47 olmak üzere toplam 146 milyon 995 bin 383 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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30 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 30 Mart corona virüs tablosundaki test sayısını 277 bin 537 olarak açıklarken, 14 bin 993 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 53 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 18 bin 856 olarak açıklanmıştı