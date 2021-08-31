Son dakika haberi: 31 Ağustos corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 31 Ağustos corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Son 24 saatte 297 bin 167 koronavirüs testi yapılırken 21 bin 893 bin kişide semptom gözlendi. Koronavirüsten 252 kişi hayatını kaybetti. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 106 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77.77 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59.75 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 48 milyon 271 bin 65'i birinci doz, 37 milyon 89 bin 601'i ikinci doz, 8 milyon 549 bin 712'si üçüncü doz olmak üzere 94 milyon 167 bin 554'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt oldu.

BAKAN KOCA'DAN ÇARPICI MESAJ

Twitter'dan paylaşım yapan Bakan Koca, "FARZ EDİN Kİ bugün vefat eden 252 Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım." ifadelerini kullandı.

2 İL DAHA MAVİYE DÖNDÜ

Aşılama risk haritasında sevindiren gelişmeler gelmeye devam ediyor. Sarı kategoride yer alan Kırıkkale ve Şırnak, %75 aşılama oranına ulaşarak mavi kategoriye yükseldi.

30 AĞUSTOS KORONA TABLOSU



Sağlık Bakanlığı, 17 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 283 bin 250 açıklarken 19 bin 557 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı ise 1245 olarak açıklanmıştı.

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