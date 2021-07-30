Son dakika haberi: 30 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 30 Temmuz corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Son 24 saatte 256 bin 460 test yapılırken 22 bin 83 vaka belirlendi. Koronavirüsten 69 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan koronavirüse yakalanan 5 bin 752 kişi taburcu oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 65,79 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 43,28 olarak kayda geçti.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 424 bin 550 aşı uygulandı.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 833 bin 279'i birinci doz, 26 milyon 861 bin 882'si ikinci doz, 4 milyon 825 bin 484'ü üçüncü doz olmak üzere 72 milyon 520 bin 645'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve İzmir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

İLLERDE RENK DEĞİŞTİRİYOR



Koronavirüsle mücadele tam gaz devam ederken illerdeki aşılama oranlarının yükseldiği görüldü. Kırmızı listede yer alan Erzurum ve Van turuncu kategoriye geçerken, Kırıkkale, Çankırı, Nevşehir ve Hakkari turuncu kategoriden sarı kategoriye geçti.

BAKAN KOCA'DAN ÇAĞRI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayılarının artış hızını henüz kontrol altına tutabilmiş değiliz. Bunun yolu tedbir ve aşıdır. Vakit kaybetmeden, gece gündüz demeden, haftasonu demeden aşınızı olun, tedbirlere uyun." ifadelerini kullandı.





29 TEMMUZ KORONA TABLOSU



Sağlık Bakanlığı, 27 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 261 bin 198 açıklarken 22 bin 161 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 60 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 5 bin 463 olmuştu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara