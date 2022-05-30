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Son dakika haberi: 30 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Covid-19#Corona#Koronavirüs
Son dakika haberi: 30 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 133 bin 352 test yapıldı, 908 vaka belirlendi. Tabloda günlük vefat 4 olarak açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı, 30 Mayıs Corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 133 bin 352 Covid-19 testi yapılırken 908 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Öte yandan hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı bin 5 oldu.

Tabloda vaka sayılarının üç gün üst üste binin altına düşmesi sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, toplu taşıma araçlarında maske zorunluluğunun kalktığını duyurmuştu.

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AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,49, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,19 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 728 bin 185'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

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En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Son dakika haberi: 30 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

29 MAYIS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs Corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, son 24 saatte 129 bin 961 Kovid-19 testi yapıldı, 864 kişinin testi pozitif çıktı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika haberi: 30 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

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#Covid-19#Corona#Koronavirüs

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