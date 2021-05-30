Son dakika haberi: 30 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 30 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1390 oldu, 10 bin 763 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi.





29 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 222 bin 613 olarak açıklarken, 7 bin 656 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 137 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 11 bin 180 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 094 bin 279 olarak açıklamıştı.









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