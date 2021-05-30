Son dakika haberi: 30 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Yarın yapılacak Kabine Toplantısı sonrası yeni normalleşme adımlarının atılacağı 1 Haziran'a iki gün kala açıklanan tabloda, vakaların uzun bir aradan sonra 7 binin altına indiği görülürken, son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, 30 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 218 bin 957 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 933 kişinin testi pozitif çıktı, 134 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1390 oldu, 10 bin 763 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 105 bin 42'ye yükseldi.
29 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 222 bin 613 olarak açıklarken, 7 bin 656 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 137 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 11 bin 180 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 094 bin 279 olarak açıklamıştı.
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