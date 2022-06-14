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Son dakika haberi: 30 Mayıs - 5 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Sağlık Bakanlığı#Haftalık Tablo
Son dakika haberi: 30 Mayıs - 5 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve haftalık tabloyu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, 30 Mayıs - 5 Haziran arasında, 7 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 7 bin 843 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, haftalık corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 30 Mayıs - 5 Haziran arasında, 7 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 7 bin 843 oldu.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU! İLK HAFTALIK TABLO AÇIKLANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının düşmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne dek günlük olarak yayınlanan Covid-19 Tablosu, 1 Haziran'dan itibaren HAFTALIK olarak, yine http://covid19.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden yayınlanacak" demişti.

Son dakika haberi: 30 Mayıs - 5 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

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#Koronavirüs#Sağlık Bakanlığı#Haftalık Tablo

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