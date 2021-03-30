Son dakika haberi: 30 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 30 Mart koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 235 bin 298 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 303 kişinin testi pozitif çıktı, 155 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 54 oldu, 19 bin 925 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 995 bin 33'e yükseldi.





29 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 29 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 225 bin 511 olarak açıklarken, 32 bin 404 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 154 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 18 bin 015 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 975 bin 108 olarak açıklamıştı.









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