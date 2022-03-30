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Son dakika haberi: 30 Mart corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Sağlık Bakanlığı#Vaka
Son dakika haberi: 30 Mart corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 277 bin 537 test yapılırken 14 bin 993 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 53 kişi hayatını kaybederken, hastalığa yaklanıp iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 856 oldu. Öte yandan tabloda, vefatlardaki düşüşün devam ettiği gözlemlendi.

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Sağlık Bakanlığı, 30 Mart corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,34, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,09 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 146 milyon 940 bin 492'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Son dakika haberi: 30 Mart corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

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29 MART TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı dünkü verilere göre; test sayısı 288 bin 968 olurken vaka sayısı 16 bin 190 açıklanmıştı. Koronavirüsten 63 kişi hayatını kaybetmişti.

Son dakika haberi: 30 Mart corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

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#Koronavirüs#Sağlık Bakanlığı#Vaka

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