Son dakika haberi: 30 Kasım corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 30 Kasım corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 359 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi.



BAKAN KOCA'DAN ÖNEMLİ AŞI ÇAĞRISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşı çağrısını yineleyerek, "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5.166.607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız: Sadece 12.180.234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun %20,01’ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun" ifadelerini kullandı.





29 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 29 Kasım corona virüs tablosundaki test sayısını 358 bin 816 olarak açıklarken, 24 bin 317 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 189 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 23 bin 273 olarak açıklanmıştı.



