MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 30 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
GeriGündem Son dakika haberi: 30 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 30.06.2021 - 20:52 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 30 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: 30 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Normalleşmeye saatler kala açıklanan tabloya göre, 2 Eylül 2020'den beri vefat sayısı ilk kez 50'nin altına düşerek 45 seviyesine inerken, son 24 saatte 228 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti. 

Sağlık Bakanlığı, 30 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 228 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti. 

VEFAT SAYISINDA 301 GÜN SONRA BİR İLK

Bakanlık tarafından açıklanan tabloda, vefat sayısı 2 Eylül'den 2020'den bu yana ilk kez 50'nin altına düşerek 45 seviyesine geriledi.

Son dakika haberi: 30 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı
29 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 29 Haziran corona virüs tablosundaki test sayısını 229 bin 846 olarak açıklarken, 5 bin 846 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 53 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 6 bin 536 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 280 bin 558 olarak açıklamıştı.

Son dakika haberi: 30 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi