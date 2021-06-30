Son dakika haberi: 30 Haziran corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!
Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Normalleşmeye saatler kala açıklanan tabloya göre, 2 Eylül 2020'den beri vefat sayısı ilk kez 50'nin altına düşerek 45 seviyesine inerken, son 24 saatte 228 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, 30 Haziran corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 228 bin 163 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti.
VEFAT SAYISINDA 301 GÜN SONRA BİR İLK
Bakanlık tarafından açıklanan tabloda, vefat sayısı 2 Eylül'den 2020'den bu yana ilk kez 50'nin altına düşerek 45 seviyesine geriledi.
29 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanlığı, 29 Haziran corona virüs tablosundaki test sayısını 229 bin 846 olarak açıklarken, 5 bin 846 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 53 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 6 bin 536 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 280 bin 558 olarak açıklamıştı.