Son dakika haberi: 30 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 30 Eylül corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Bugünkü tabloda 357 bin 853 test yapılırken 29 bin 104 vaka belirlendi. Koronavirüsten 216 vatandaşımızı kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 32 bin 119 olarak açıklandı.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 71,69, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,74 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 109 milyon 495 bin 613'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il; Kırklareli, Muğla, Amasya, Ordu, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Batman, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN 'ZİNCİRLEME İHMAL' VURGUSU

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Twitter'dan paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugünkü can kaybımız 216. Kaybettiğimiz kişiler kendileri önlem almamış olsalar, ama diğer insanlar salgınla mücadelenin gereklerini tam olarak yapsalardı sonuç çok farklı olacaktı. Bulaşma ve vefatlar, zincirleme ihmal sonucu gerçekleşiyor. Aşılarımızı olup, tedbirlere uyalım." ifadelerini kullandı.

MAVİ İL SAYISI 16'YA YÜKSELDİ

Türkiye'de aşı seferberliği devam ederken aşılama risk haritasından %75 aşılama oranına ulaşan Denizli, mavi kategoriye yükseldi. Böylelikle mavi il sayısı 16'ya çıktı. Ayrıca turuncu kategoride bulunan Kilis, sarı kategoriye yükseldi.

29 EYLÜL TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 29 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 355 bin 442 olarak açıklarken, 29 bin 386 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 227 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 31 bin 18 olarak açıklanmıştı.