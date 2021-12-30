Son dakika haberi: 30 Aralık corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İçişlerinden yılbaşı genelgesi 81 il valiliğine gönderildiİçişleri'nden 'yılbaşı' genelgesi! 81 il valiliğine gönderildi#İçişleri Bakanlığı
Yaptıkları dehşete düşürdü Bu silah resmen cehennemi yaşatıyor...Yaptıkları dehşete düşürdü! Bu silah resmen cehennemi yaşatıyor...#ABD
Öz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... Asrın sapığı davasında flaş gelişmeÖz kızına 24 yıl boyunca tecavüz etmişti... 'Asrın sapığı' davasında flaş gelişme#Josef Fritzl
Omicron alarmı Dört günde neredeyse iki katına geldiOmicron alarmı! Dört günde neredeyse iki katına geldi#Koronavirüs
Kırmızı alarm Çatılar uçtu, uçaklar inemedi, araçlar yolda kaldı… DHA muhabirinin zor anlarıKırmızı alarm! Çatılar uçtu, uçaklar inemedi, araçlar yolda kaldı… DHA muhabirinin zor anları#Meteoroloji
SHGM duyurdu: Türk yolcuların 7 Avrupa ülkesine giriş yasağı yokSHGM duyurdu: Türk yolcuların 7 Avrupa ülkesine giriş yasağı yok#Seyahat Kısıtlaması
Kılıçdaroğluna görüşme yanıtı... Bakan Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesinKılıçdaroğlu'na 'görüşme' yanıtı... Bakan Özer: Emrivaki görüşme talebini karşılamamız beklenmesin#Milli Eğitim Bakanlığı
İğrenç iddia sonrası veliler sokağa döktü MEBden açıklamaİğrenç iddia sonrası veliler sokağa döktü! MEB'den açıklama#MEB
Büyük ikramiye için geri sayım başladı Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi...Büyük ikramiye için geri sayım başladı! Milli Piyango biletlerine yoğun ilgi...#Milli Piyango
Milyar dolarlık plan suya düştü Dünyayı tedirgin eden test açıklaması...Milyar dolarlık plan suya düştü! Dünyayı tedirgin eden test açıklaması...#Koronavirüs
Kurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi İşte marka marka güncel listeKurla birlikte otomobil fiyatları da geriledi! İşte marka marka güncel liste#Otomobil
Altın bu yıl parlamadı İşte 2022 altın fiyatı senaryolarıAltın bu yıl parlamadı! İşte 2022 altın fiyatı senaryoları#Altın Fiyatları
Belgeler sızdı... Büyük kriz Maaşı dudak uçuklattıBelgeler sızdı... Büyük kriz! Maaşı dudak uçuklattı#ABD
Aleyna Tilki isyan etti: Bunun hayranlıkla alakası yokAleyna Tilki isyan etti: Bunun hayranlıkla alakası yok!#Aleyna Tilki
Akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldularAkraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular#Venezuela
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: 30 Aralık corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Aşı#Vaka
Son dakika haberi: 30 Aralık corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 647 Kovid-19 testi yapıldı, 39 bin 681 kişinin testi pozitif çıktı, 139 kişi yaşamını yitirdi. Vaka artışına dikkat çeken Bakan Koca, "Vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor." uyarısında bulundu. Öte yandan Omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarındaki artış dikkat çekti.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 30 Aralık corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 647 test yapılırken 398 bin 681 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 139 vatandaşımızı kaybederken iyileşen sayısı ise 24 bin 854 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,66 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 131 milyon 134 bin 774'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN OMİCRON UYARISI

Haberin Devamı

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "İKİ FAKTÖRÜ birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan, vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor." notunu düştü.

Son dakika haberi: 30 Aralık corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

29 ARALIK TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 29 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 366 bin 363 olarak açıklarken, 36 bin 684 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 142 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 25 bin 638 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 30 Aralık corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Aşı#Vaka

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela

BAKMADAN GEÇME!

1983 ya da 1984 lise yılları... En çirkin olan benim

1983 ya da 1984 lise yılları... 'En çirkin olan benim'

#Demet Akalın
İstanbul’un sanalı da altın

İstanbul’un sanalı da altın

#İstanbul
Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

Venezuelalı kadınlara akraba tuzağı! Yoksulluktan kaçarken seks kölesi oldular

#Venezuela