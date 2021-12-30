Son dakika haberi: 30 Aralık corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 30 Aralık corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 369 bin 647 test yapılırken 398 bin 681 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 139 vatandaşımızı kaybederken iyileşen sayısı ise 24 bin 854 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,08, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,66 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 131 milyon 134 bin 774'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

BAKAN KOCA'DAN OMİCRON UYARISI

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, "İKİ FAKTÖRÜ birlikte düşünmek zorundayız. Vaka sayıları yakın günlere kıyasla iki katına yaklaşıyor. Öte yandan, vakalar içinde oranı giderek yükselen Omicron varyantının bulaşma kabiliyeti fazla. Mevcut durum, alışageldiğimizden çok daha dikkatli olunmasını şart kılıyor." notunu düştü.

29 ARALIK TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 29 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 366 bin 363 olarak açıklarken, 36 bin 684 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 142 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 25 bin 638 olarak açıklanmıştı.