Son dakika haberi: 30 Ağustos corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 30 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 283 bin 250 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.



BAKAN KOCA: BU TABLOYU ARTIK DEĞİŞTİRELİM



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vaka sayılarına dikkat çekerek, 'Bu tabloyu artık değiştirelim' dedi. Koca açıklamasında, "Yeni vaka sayımız 19.557 yerine 9.557 olabilirdi. Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz!" ifadelerini kullandı.



DÖRT İLDE DAHA RİSK AZALDI



Koronavirüs tablosundaki aşılama oranı yüzde 75'in üzerine çıkan Afyon, Kütahya, Karabük ve Adana düşük riskli kategori olan 'mavi'ye döndü









29 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 29 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 286 bin 425 olarak açıklarken, 17 bin 332 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 255 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 11 bin 396 olarak açıklanmıştı.









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