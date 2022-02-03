Son dakika haberi: 3 Şubat corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 3 Şubat corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 463 test yapılırken 107 bin 530 vaka belirlendi. Koronavirüsten 233 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı 88 bin 14 oldu.

BAKAN KOCA'DAN İSTANBUL VE ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, "Virüsün alışılmadık hızda yayılmasının nedeni Omicron varyantı. Bu vakalar hastalığı genelde hafif geçiriyor. Vaka sayıları ise, İstanbul ve Eskişehir örneğinde olduğu gibi 2-3 haftada ciddi düşüş gösterebiliyor. Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız." ifadelerini kullandı.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,52, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,58 olarak gerçekleşti.

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Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 142 milyon 522 bin 697'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

2 ŞUBAT TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 2 Şubat corona virüs tablosundaki test sayısını 457 bin 885 olarak açıklarken, 110 bin 682 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 217 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 86 bin 671 olarak açıklanmıştı.

1 ŞUBAT TABLOSU