Son dakika haberi: 3 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 3 Ocak corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 368 bin 913 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 869 kişinin testi pozitif çıktı, 160 kişi yaşamını yitirdi.



BAKAN KOCA'DAN OMICRON UYARISI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "NE YAPMALIYIZ? Havalandırması kısıtlı, kalabalık ortamlarda vakit geçirmemeliyiz. Maskeyi, bizi koruyacak şekilde takmalıyız. Sosyal mesafeyi, Omicron varyantının kolay bulaştığını bilerek ayarlamalıyız. Hijyen kurallarına uymalıyız. Aşı hatırlatma dozunu zamanında yaptırmalıyız" ifadelerini kullandı.





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2 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 2 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 362 bin 836 olarak açıklarken, 33 bin 520 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 129 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 22 bin 161 olarak açıklanmıştı.



