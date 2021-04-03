Son dakika haberi: 3 Nisan korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 3 Nisan günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre, 249 bin 126 Kovid-19 testi yapıldı, 44 bin 756 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 2 bin 231 oldu, 23 bin 214 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldi.



HAFTALIK KORONAVİRÜS SAYILARI



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 54,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.





2 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 2 Nisan koronavirüs tablosundaki test sayısını 248 bin 968 olarak açıklarken, 42 bin 308 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 179 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 24 bin 419 ve toplam iyileşen sayısını ise 3 milyon 059 bin 462 olarak açıklamıştı.

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