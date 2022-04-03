Son dakika haberi: 3 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 3 Nisan corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 211 bin 068 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 021 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti.





AŞILAMADA SON DURUM



Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,36 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,10 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 070 bin 173’e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.







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2 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 2 Nisan corona virüs tablosundaki test sayısını 242 bin 186 olarak açıklarken, 11 bin 783 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 41 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 13 bin 421 olarak açıklanmıştı.



