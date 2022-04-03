Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika haberi: 3 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Vaka Sayısı#Tablo
Son dakika haberi: 3 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloda vaka sayılarında ve vefatlarda düşüş devam ederken, son 24 saatte 211 bin 068 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 021 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 3 Nisan corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre  son 24 saatte 211 bin 068 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 021 kişinin testi pozitif çıktı, 38 kişi hayatını kaybetti.  

Gözden Kaçmasın

İngilterede yeni varyant alarmı DSÖden flaş XE açıklamasıİngiltere'de yeni varyant alarmı! DSÖ'den flaş XE açıklamasıHaberi Görüntüle

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,36 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,10 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 147 milyon 070 bin 173’e yükseldi.

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.


Son dakika haberi: 3 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


Haberin Devamı

2 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 2 Nisan corona virüs tablosundaki test sayısını 242 bin 186 olarak açıklarken, 11 bin 783 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 41 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 13 bin 421 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 3 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


Haberle ilgili daha fazlası:
#Koronavirüs#Vaka Sayısı#Tablo

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi Faydalı mıdır, zararlı mıdır

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi? Faydalı mıdır, zararlı mıdır?

#Vegan
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık

BAKMADAN GEÇME!

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi Faydalı mıdır, zararlı mıdır

Çocuğu vegan besleme tartışması... Gelişimi etkiler mi? Faydalı mıdır, zararlı mıdır?

#Vegan
Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

Ezberleri bozan bir uzman: Günde 8 bardak su içmek zorunda değilsiniz

#Sağlık
Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli

Artık sadece biz değil bilim de diyor... Eve neden ayakkabı ile girilmemeli?

#Sağlık