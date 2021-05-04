Son dakika haberi: 3 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve son gelişmeler...

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 3 Mayıs koronavirüs tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, 243 bin 648 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 733 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 438 oldu, 35 bin 438 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 515 bin 819'a yükseldi.





2 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs koronavirüs tablosundaki test sayısını 240 bin 145 olarak açıklarken, 25 bin 980 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 340 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 75 bin 182 ve toplam iyileşen sayısını ise 4 milyon 480 bin 381 olarak açıklamıştı.









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