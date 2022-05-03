Son dakika haberi: 3 Mayıs corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 3 Mayıs Corona virüs tablosunu paylaştı. Bakanlığın verilerine göre son 24 saatte 92 bin 562 test yapılırken bin 193 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 10 vatandaşımızı kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen saysı bin 354 oldu.

VAKALARDA KRİTİK EŞİK

Vakaların hızla düşmesiyle normalleşme adımları kapsamında maske yasağı kısmi olarak kaldırılmıştı. Bakan Koca, vakaların binin altına düşmesi halinde yeni adımların atılacağını söylemişti. Bugün açıklanan tabloda vakaların bine yaklaştığı görüldü.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 503 bin 141'e yükseldi.

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En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

2 MAYIS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 2 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 97 bin 758 olarak açıklarken, bin 344 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 8 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise bin 402 olarak açıklanmıştı.