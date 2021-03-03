Son dakika haberi: 3 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

3 Mart Türkiye Günlük Korona Tablosu açıklandı. Bakanlığın paylaştığı verilere göre; son 24 saatte 138 bin 18 test yapılırken 11 bin 520 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 65 vatandaşımızı kaybettik. Hasta sayısı 689 olurken iyileşenlerin sayısı 7 bin 191 olarak açıklandı.



HAFTALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

2 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 2 Mart korona tablosuna göre, 135 bin 291 Kovid-19 testi yapılırken 11 bin 837 kişinin testi pozitif çıkmış, 68 kişi ise hayatını kaybetmişti. Ağır hasta sayısı 1227 olurken 7 bin 892 kişinin Kovid-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 586 bin 73'e yükselmişti.





1 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 1 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 130 bin 536 olarak açıklarken, 9 bin 891 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 69 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 5 bin 947 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 578 bin 181 olarak açıklamıştı.







