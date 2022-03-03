Son dakika haberi: 3 Mart corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 3 Mart corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 398 bin 242 testte 49 bin 424 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 188 kişi hayatını kaybederken, 66 bin 873 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,13, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,96 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 145 milyon 870 bin 323'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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2 Mart TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 2 Mart corona virüs tablosundaki test sayısını 407 bin 536 olarak açıklarken, 56 bin 780 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 189 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 68 bin 268 olarak açıklanmıştı.