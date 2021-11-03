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Son dakika haberi: 3 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

#Koronavirüs#Vaka#Fahrettin Koca
Son dakika haberi: 3 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 238 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi yaşamını yitirdi. Tabloda vaka ve vefatlardaki kritik durum sürerken ikinci doz aşılama oranı %75'e ulaşan Rize mavi kategoriye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 3 Kasım corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 238 test yapılırken 29 bin 764 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 246 vatandaşımızı kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 33 bin 366 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,83, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,44 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 831 bin 329'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Osmaniye, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Edirne oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

BİLİM KURULU'NDA mRNA KARARI

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bilim Kurulunda; mRNA AŞISI olup, 2. doz üzerinden 6 ay geçmiş kişilere 3. DOZ yapılmasının uygun olacağına karar verildi. Öncelikli gruplar; 60 yaş üzeri, 16-60 yaş arasında ve ek hastalığı olanlarla başta sağlık çalışanları olmak üzere yüksek riskli mesleklerde çalışanlardır." ifadelerini kullandı.

BİR İL DAHA MAVİ OLDU

Türkiye'de aşılama seferberliği sürerken ikinci doz aşılama oranı %75'e ulaşan Rize, mavi kategoriye yükseldi.

Son dakika haberi: 3 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

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2 KASIM TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 2 Kasım corona virüs tablosundaki test sayısını 361 bin 533 olarak açıklarken, 29 bin 796 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 224 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 29 bin 837 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 3 Kasım corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı İşte aşılamada son durum

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#Koronavirüs#Vaka#Fahrettin Koca

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