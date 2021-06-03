Son dakika haberi...3 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı! İşte bugünkü vaka sayısı ve son durum

Türkiye'nin koronavirüste (corona virüsü) iyileşme süreci devam ediyor...

Sağlık Bakanlığı'nın 3 Haziran verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 847 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 602 kişinin testi pozitif çıktı, 114 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta bin 219 oldu, 8 bin 540 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 139 bin 993'e yükseldi.

HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,8, yatak doluluk oranı yüzde 49.9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62.8, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,6.9, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

2 HAZİRAN KORONA TABLOSU

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı dünkü verilere göre 224 bin 150 test yapılırken 7 bin 181 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 112 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 7 bin 372 olarak açıklanmıştı.

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