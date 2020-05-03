MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi!
GeriGündem Son dakika haberi: 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 03.05.2020 - 23:59,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberi: 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi!
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Bakanlık tarafından 28 Nisan Salı günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde 1 Mayıs Cuma itibarıyla başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması, 72 saatlik sürenin ardından saat 00.00 itibarıyla kaldırıldı.

Karara uymayan 27 bin 828 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığından, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı 1 Mayıs Cuma günü ile 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00 arasında karara uymayan toplam 27 bin 828 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığı açıklanmıştı. Yine Bakanlıktan, 3 Mayıs Pazar günü saat 20.00 itibarıyla 47 ildeki bir ilçenin tamamında, 4 beldede, 61 mahallede, 61 köyde ve 6 mezrada olmak üzere 133 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulandığı, 54 ildeki 247 yerleşim yerinde ise karantinanın kaldırıldığı bildirilmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle