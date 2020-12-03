Son Dakika Haberi: 3 Aralık korona tablosu ve vaka sayısı açıklandı! İşte corona virüsü hasta tablosu

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, 3 Aralık Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı.

"HASTA SAYIMIZI AZALTMAK ZORUNDAYIZ"

Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, "Bugün tespit edilen 6.511 yeni hastamız var. Hasta sayımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlar virüsün en kolay bulaştığı ortamlardır. Kış aylarını kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak geçirmeliyiz. Mücadele evde kalarak da mümkün." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı, 2 Aralık Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 183 bin 624 corona virüsü testi yapıldı, 31 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 5 bin 502 oldu, son 24 saatte 4 bin 821 kişinin koronavirüs tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 414 bin 141'e yükseldi.

'SAĞLIK SİSTEMİNİN YÜKÜ ARTMAYA DEVAM EDİYOR'

Sağlık Bakanlığı, 1 Aralık Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 180 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 110 kişinin testi pozitif çıktı, 190 kişi hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 5 bin 303 oldu, son 24 saatte 4 bin 593 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 409 bin 320'ye yükseldi.



Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 6.101 yeni hastamız var. İyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızı geçmedikçe sağlık sisteminin yükü artmaya devam ediyor. İster zorunlu olsun isterse gönüllü tedbirlerin hayat kurtardığını unutmayalım. Tedbirlere uyalım" dedi.







