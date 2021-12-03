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Son dakika haberi: 3 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! Aşılamada son durum

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 495 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, koronavirüsün yeni varyantı Omicron'la ilgili bilgiler vererek, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 3 Aralık corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 355 bin 226 testte 21 bin 495 vaka tespit edildi. 187 kişi hayatını kaybederken, 20 bin 193 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 90,78, 2’nci doz ortalaması yüzde 81,53 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 56 milyon 346 bin 149, 2’nci dozda 50 milyon 605 bin 933 ve 3’üncü dozda 12 milyon 323 bin 980 olmak üzere toplam 120 milyon 788 bin 673 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt oldu.

BAKAN KOCA'DAN OMICRON AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsün yeni varyantı Omicron'la ilgili bilgiler vererek, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 3 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı Aşılamada son durum


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2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 2 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 354 bin 385 olarak açıklarken, 21 bin 747 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 192 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 22 bin 284 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 3 Aralık corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı Aşılamada son durum




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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

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