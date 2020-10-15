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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberi: Marmara'da 3.2'lik depremin ardından Naci Görür'den korkutan açıklama: Bu saatten sonra...
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Haber Giriş: 15.10.2020 - 19:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Marmara'da 3.2'lik depremin ardından Naci Görür'den korkutan açıklama: Bu saatten sonra...

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Son dakika haberi: Marmara'da 3.2'lik depremin ardından Naci Görür'den korkutan açıklama: Bu saatten sonra...
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Son dakika haberine göre, İstanbul'da Avcılar açıklarında meydana gelen 3.2'lik depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Görür, "Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Marmara'da gerçekleşen depremin ardından Naci Görür flaş bir açıklamada bulundu. Kumburgaz fayına dikkat çeken Görür, "Arkadaşlar, bugün Marmara’da meydana gelen 3.2’lik deprem şekilde görüldüğü gibi deprem beklediğimiz Kumburgaz Fayı üzerinde. Gerçi Marmara’da bu büyüklükteki depremler çökel içerisinde gaz çıkışları sonucu da gelişiyor ama onlar daha çok Tekirdağ Fayında görülüyor. Bu saatten sonra kilitli olan Kumburgaz fayı üzerinde olan depremler hiç hoş değil, rahatsız edici. İyi akşamlar." dedi.

İstanbulda 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi: Marmarada 3.2lik depremin ardından Naci Görürden korkutan açıklama: Bu saatten sonra...

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