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Son dakika haberi: 29 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Tabloya göre son 24 saatte 440 bin 17 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 783 kişinin testi pozitif çıkmasıyla vakalarda yeni zirve yaşanırken, 174 kişi ise maalesef yaşamını yitirdi. Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "VAKA SAYILARINDA GÖRÜLEN Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor" ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı, 29 Ocak corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte yapılan 440 bin 17 testte 94 bin 783 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 174 kişi hayatını kaybederken, 83 bin 261 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. 

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,48, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,37 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 402 bin 431, 2’nci dozda 52 milyon 367 bin 432 ve 3’üncü dozda 24 milyon 855 bin 676 olmak üzere toplam 141 milyon 703 bin 801 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

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BAKAN KOCA: VİRÜS ESKİ GÜCÜNDE DEĞİL

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "VAKA SAYILARINDA GÖRÜLEN Omicron varyantı kaynaklı artış umut kırıcıymış gibi anlaşılmamalı. Virüs eski gücünde değil. Salgının endişe verici dönemi artık geride kaldı. Tedbirlere uyarak, aşılarımızı aksatmadan hayatımıza devam edeceğiz. Dünyanın gündemi normale dönüyor" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: 29 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


28 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 28 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 438 bin 252 olarak açıklarken, 93 bin 586 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 210 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 85 bin 503 olarak açıklanmıştı.

Son dakika haberi: 29 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı


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#Koronavirüs#Fahrettin Koca#Tablo

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