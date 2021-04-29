Son dakika haberi... 29 Nisan Koronavirüs tablosu açıklandı! İşte bugünkü corona vaka sayısı ve koronavirüs ile ilgili gelişmeler..

Koronavirüste (corona virüsü) kritik süreç devam ediyor... Sağlık Bakanlığı'nın 29 Nisan verilerine göre son 24 saatte 278 bin 108 test yapılırken 37 bin 674 vaka belirlendi.

Hasta sayısı 2 bin 715 oldu. Koronavirüsten maalesef 339 vatandaşımızı kaybettik. Ayrıca koronavirüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı 43 bin 253 olarak açıklandı.

HAFTALIK KORONAVİRÜS DURUMU

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,4, yatak doluluk oranı yüzde 57, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,2, ortalama temaslı tespit süresi 9,1 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

28 NİSAN

28 Nisan verilerine göre dün 24 saatte 283 bin 261 test yapılırken 40 bin 444 vaka belirlenmişti.

Koronavirüsten 341 vatandaşımızı kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 45 bin 198 olarak açıklanmıştı.

27 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre dün 282 bin 192 test yapılırken 43 bin 301 vaka belirlenmişti. Koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 346 olarak açıklanmıştı. Hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 45 bin 592 olmuştu.





Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara