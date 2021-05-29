Son dakika haberi... 29 Mayıs corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte son gelişmeler

Sağlık Bakanlığı, 29 Mayıs corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 222 bin 613 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 656 kişinin testi pozitif çıktı, 137 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1391 oldu, 11 bin 180 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 94 bin 279'a yükseldi.



CORONA VİRÜSTE HAFTALIK DURUM



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,9, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.



BAKANLIK AŞI YAPTIRANLARIN SAYISINI AÇIKLADI



Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 28 milyon 761 bin 447'ye ulaştı.





28 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 28 Mayıs corona virüs tablosundaki test sayısını 220 bin 165 olarak açıklarken, 7 bin 773 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 164 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 12 bin 284 ve toplam iyileşen sayısını ise 5 milyon 083 bin 099 olarak açıklamıştı.









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