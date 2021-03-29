Son dakika haberi: 29 Mart korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 29 Mart koronavirüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, 225 bin 511 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 404 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1998 oldu, 18 bin 15 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 975 bin 108'e yükseldi.





28 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 28 Mart koronavirüs tablosundaki test sayısını 220 bin 109 olarak açıklarken, 29 bin 058 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 153 kişi hayatını kaybetmiş, taburcu olanların sayısı 17 bin 164 ve toplam iyileşen sayısını ise 2 milyon 957 bin 093 olarak açıklamıştı.









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