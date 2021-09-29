Son dakika haberi: 29 Eylül corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

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Sağlık Bakanlığı, 29 Eylül corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 442 test yapılırken 29 bin 386 vaka tespit edildi. Koronavirüsten maalesef 227 vatandaşımızı kaybederken iyileşenlerin sayısı 31 bin 18 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 71,35, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 86,60 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 109 milyon 129 bin 219'a yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il; Kırklareli, Muğla, Amasya, Eskişehir, Ordu, Çanakkale, Edirne, Balıkesir, Burdur ve Osmaniye oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Batman, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Siirt, Bingöl, Ağrı ve Şırnak olarak sıralandı.

VAKALARDA TEDİRGİN EDEN ARTIŞ

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Kritik rakamları paylaşan Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Günlük vaka sayısında 20.000’in altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30.000’e yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır!" notunu düştü.

2 İL DAHA MAVİ

Aşılama risk haritasında %75 aşılama oranına ulaşan Zonguldak ve Aydın mavi kategoriye yükseldi. Turuncu kategoride yer alan Erzincan, Malatya ve Yozgat ise sarı kategoride yer aldı.

28 EYLÜL TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 28 Eylül corona virüs tablosundaki test sayısını 356 bin 661 olarak açıklarken, 28 bin 892 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 239 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 30 bin 336 olarak açıklanmıştı.