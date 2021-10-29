Son dakika haberi: 29 Ekim corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte son durum

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Sağlık Bakanlığı, 29 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 351 bin 373 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 409 kişinin testi pozitif çıktı, 209 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 846 oldu.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,24, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,18 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 116 milyon 123 bin 219'a yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 99 bin 423 doz aşı uygulandı.



En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.



En az iki doz aşı yapılanların oranın en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.



BİR İL DAHA MAVİ OLDU



Aşılama risk haritasında ikinci doz aşı oranında sarı kategoride bulunan Kırıkkale yüzde 75'i geçerek mavi kategoriye geçti



BAKAN KOCA GEBE ÖLÜMLERİNE DİKKAT ÇEKTİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "GEBE ÖLÜMLERİ 2020’de salgın öncesi yıla göre %52 artmıştı. Bu yılsa geçen yıla oranla %50 daha fazla anne adayını Covid-19 sebebiyle kaybettik. Kaybettiğimiz gebelerin %99’u aşısızdı. Gebelerde aşılanma oranı maalesef oldukça çok düşük. BEBEKLER DOĞMALI, ANNELER YAŞAMALI" ifadelerini kullandı.





28 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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Sağlık Bakanlığı, 28 Ekim corona virüs tablosundaki test sayısını 354 bin 580 olarak açıklarken, 25 bin 528 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 229 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 27 bin 651 olarak açıklanmıştı.



