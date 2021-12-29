Son dakika haberi: 29 Aralık corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Haberin Devamı

Sağlık Bakanlığı, 29 Aralık corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 366 bin 363 test yapılırken 36 bin 684 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 142 vatandaşımız hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 25 bin 638 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,01, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,62 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 130 milyon 571 bin 857'ye yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"RİSK GRUBUNDAKİLER DAHA DİKKATLİ OLMALI"

Haberin Devamı

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bakan Koca, "Vaka sayılarında yaşanan artışla birlikte, hastalığa yakalananlar arasında ileri yaştakilerin, kronik rahatsızlığı olanların sayısı da yükselecek. Bu durum, kayıplarımızın artma ihtimalini güçlendiriyor. RİSK GRUBUNDAKİLER daha dikkatli olmalı, hatırlatma dozlarını yaptırmalıdır." ifadelerini kullandı.

28 ARALIK TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 28 Aralık corona virüs tablosundaki test sayısını 368 bin 842 olarak açıklarken, 32 bin 176 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 184 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 23 bin 104 olarak açıklanmıştı.

27 ARALIK TABLOSU

