Son dakika haberi: 29 Ağustos corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 29 Ağustos corona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 286 bin 425 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 332 kişinin testi pozitif çıktı, 255 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 11 bin 396 oldu.



AŞILAMADA SON DURUM



18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,02 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 93 milyon 4 bin 856'ya yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 294 bin 482 aşı uygulandı.



En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.



En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Mardin, Diyarbakır, Bitlis, Muş, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.



BAKAN KOCA'DA TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI MESAJI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni vaka sayımız 17.332. “Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur.” demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak" ifadelerini kullandı









28 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 28 Ağustos corona virüs tablosundaki test sayısını 290 bin 186 olarak açıklarken, 17 bin 912 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 245 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 12 bin 175 olarak açıklanmıştı.









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