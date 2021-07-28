Son dakika haberi: 28 Temmuz corona virüs tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı! İşte aşılamada son durum

Sağlık Bakanlığı, 28 Temmuz corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Son 24 257 bin 474 test yapılırken 22 bin 291 vaka belirlendi. Vefat sayısı 76 olurken iyileşen sayısı 4 bin 197 olarak açıklandı.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64,74 ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 40,53 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 40 milyon 185 bin 504'u birinci doz, 25 milyon 155 bin 40'ı ikinci doz, 4 milyon 418 bin 827'si üçüncü doz olmak üzere 69 milyon 759 bin 371'e yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Bitlis, Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

KENTLER BİR BİR RENK DEĞİŞTİRİYOR

Sarı kategoride bulunan Eskişehir ve Aydın, mavi kategoriye geçerken Aksaray turuncu kategoriye, Kocaeli ise sarı kategoride yer aldı.

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ ÇAĞRI



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Vakalar salgının kontrol altına alınmasını zorlaştıracak düzeyde. Bu riski ortak irade ve hepimizin lehine olacak kararla durdurmalıyız. Tedbirlere uymalı ve aşı olmayanlar aşısını yaptırmalıdır. İlk dozu hemen, ikinci ve üçüncü dozu zamanı gelir gelmez!" ifadelerini kullandı.

27 TEMMUZ KORONA TABLOSU



Sağlık Bakanlığı, 27 Temmuz corona virüs tablosundaki test sayısını 246 bin 648 açıklarken 19 bin 761 vaka belirlenmişti. Vefat sayısı 51 olurken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 108 olmuştu.

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