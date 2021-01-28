Son dakika haberi: 28 Ocak korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 28 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Bugün 173 bin 210 test yapılırken vaka sayısı 7 bin 279 olarak açıklandı. Vaka sayısı son 3 gündür 7 binin üzerinde seyrediyor. Koronavirüsten 129 kişi hayatını kaybetti. Taburcu olanların sayısı ise 8 bin 902 olarak açıklandı. Toplam test sayısı 29.181.115, toplam vaka sayısı 2.457.118, toplam vefat sayısı 25.605, ağır hasta sayısı 1.751, toplam iyileşen sayısı 2.340.215 oldu.

Sağlık Bakanlığı, 27 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Türkiye koronavirüs hasta tablosu verilerine göre bugün 179 bin 419 test yapılırken 7 bin 489 vaka tespit edildi. Bakan Koca dünkü tabloda vaka sayısının 7 binin üzerine çıkmasından sonra "Tedirgin edici seviyede" diye uyarmıştı. Bugün açıklanan rakamlarda ise artışın devam ettiği görüldü. Öte yandan koronavirüsten 132 kişi hayatını kaybetti. Taburcu olanların sayısı ise 8 bin 803 olarak belirtildi.