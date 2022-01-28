Son dakika haberi: 28 Ocak corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

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Sağlık Bakanlığı, 28 Ocak corona virüs tablosunu paylaştı. Açıklanan tabloya göre son 24 saatte 438 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 93 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi.



BAKAN KOCA'DAN: ENDİŞELENMEYE MAHAL YOK



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Virüs eski gücünde değil. Artan sayılar sebebiyle endişelenmeye mahal yok. Büyüklerimizi ve kronik hastalıkları olanları koruyup, kişisel tedbirlere uyarak normal hayatımıza devam edeceğiz. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Kendi gücümüz Turkovac var" ifadelerini kullandı.











27 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 27 Ocak corona virüs tablosundaki test sayısını 424 bin 164 olarak açıklarken, 82 bin 180 vaka tespit edildiğini bildirmişti. Koronavirüsten 174 kişi hayatını kaybetmiş, iyileşen sayısı ise 83 bin 225 olarak açıklanmıştı.



