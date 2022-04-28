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Son dakika haberi: 28 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!

#Koronavirüs#Tablo#Vaka
Son dakika haberi: 28 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

Sağlık Bakanlığı, corona virüs için son gelişmeleri ve günlük tabloyu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 253 test yapılırken 2 bin 256 vaka belirlendi. Koronavirüsten 15 kişi ise hayatını kaybetti.

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Sağlık Bakanlığı, 28 Nisan Corona virüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 135 bin 253 test yapılırken 2 bin 256 vaka belirlendi. Koronavirüsten maalesef 15 vatandaşımızı kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşen sayısı 11 bin 193 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 147 milyon 482 bin 673'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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Son dakika haberi: 28 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

27 NİSAN TABLOSU

Son dakika haberi: 28 Nisan corona virüsü tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı

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#Koronavirüs#Tablo#Vaka

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